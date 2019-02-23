СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-23T14:59:40+03:00

В Иркутской области осудили руководителя организации за контрабанду леса на 22 миллиона Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Усолье осудили руководителя одного из предприятий. 42-летнюю жительницу поселка Белореченского обвиняли в уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде леса.

Она признана виновной по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере», «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере» и «Легализация денежных средств, добытых в результате совершения преступлений, в особо крупном размере».

- В 2015 году женщина обманом получала лицензии на экспорт круглого леса, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Это позволило ей незаконно вывезти за границу на сумму более 22 миллионов рублей.

При этом она уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 15 миллионов рублей.

Следователям удалось доказать ее вину. При этом подсудимая частично возместила ущерб в три миллиона. Ей назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года и штраф – 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU