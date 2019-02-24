СЕГОДНЯ 04:25 2019-02-24T04:25:28+03:00

ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста. Фото: "Тайшет24"

Изменить размер текста: A A

В Тайшете, на дороге ТКСИ - Парижская Коммуна грузовик, груженный гравием, пробил ограждение моста и рухнул в обрыв. Авария произошла днем, в субботу, 23 февраля. Доставать его пришлось при помощи крана. Спасательную операцию сфотографировали случайные прохожие и выложили в соцсетях.

По предварительной информации, в этом ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов

В Иркутске произошла авария с участием нетрезвого водителя. 21-летний молодой человек сел пьяным за руль «Toyota Camry». Проезжая по улице Новаторов в районе дома №22, он выехал на встречку и столкнулся с «Toyota Corolla». От сильного удара «Toyota Camry» перевернулась на крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU