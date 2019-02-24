2019-02-24T04:25:28+03:00
Авто

ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста

Никто не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста. Фото: "Тайшет24"ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста. Фото: "Тайшет24"
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В Тайшете, на дороге ТКСИ - Парижская Коммуна грузовик, груженный гравием, пробил ограждение моста и рухнул в обрыв. Авария произошла днем, в субботу, 23 февраля. Доставать его пришлось при помощи крана. Спасательную операцию сфотографировали случайные прохожие и выложили в соцсетях.

По предварительной информации, в этом ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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