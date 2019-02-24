2019-02-24T08:28:32+03:00
Происшествия

Замахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительнице

Он проведет в колонии более двух лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Замахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительницеЗамахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительницеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Скандал между жителем Иркутска и его сожительницей в феврале 2018 года едва не закончился трагедией. Во время ссоры мужчина начал угрожать убийством, схватил ножницы и стал замахиваться ими перед возлюбленной. К счастью, ударов перепуганной женщине он не нанес. Помахав ножницами, он успокоился, забрал из квартиры телефон подругиЮ ее телевизор и ретировался.

После этого иркутянка написала заявление в полицию и буйного мужчину вскоре задержали. Оказалось, ранее он уже был неоднократно судим. И на момент совершения нового преступления имел неотбытую судимость. Теперь его срок заключения увеличился.

- Его приговорили к лишению свободы сроком на два года четыре месяца, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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