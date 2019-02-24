2019-02-24T10:18:38+03:00
Общество

Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино

Король российской эстрады пригласил иркутян на свое новое шоу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино. Фото: инстаграм Филиппа Киркорова.Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино. Фото: инстаграм Филиппа Киркорова.
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В Иркутск со своим новым грандиозным шоу «Я+Я» приехал король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Уже 24 февраля певец выступит перед своим многочисленным поклонникам во Дворце спорта «Труд».

Ну а перед концертом у Филиппа Киркорова выдался выходной. По приезду в наш город из Красноярска, звездный артист решил скоротать время, сходив в один из иркутских кинотеатров на фильм «Алита».

- Традиция! Выходной! Кино «Алита», – написал Филипп Бедросович в сториес своего инстаграмма и подкрепил подпись своей фотографией. На ней певец, судя по всему, сидит в окружении всей своей команды, которая участвует в его шоу. Кроме того, Филипп Киркоров пригласил иркутян на свой концерт, выставив на своей страничке пост.

- Иркутск, вот мы и на месте, - пишет певец. – Встречаемся вечером и создадим цвет настроения.

Напомним, в прошлом году Филипп Киркоров приезжал в Иркутск с юбилейным шоу «Я». Тогда это было феерическое шоу, которое ставил сам Франко Драгоне — режиссер «Цирка Дю Солей». Тогда в шоу были задействованы передвигающиеся сцены, 3D графика, светодиодные экраны, лифты и невероятной красоты костюмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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