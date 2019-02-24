2019-02-24T12:56:50+03:00
Происшествия

Угрожали сжечь заживо: группа парней похитила жителя Бурятии за то, что он не хотел выдавать им своего друга

Вся группа задержана, возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Угрожали сжечь заживо: группа парней похитила жителя Бурятии за то, что он не хотел выдавать им своего другаУгрожали сжечь заживо: группа парней похитила жителя Бурятии за то, что он не хотел выдавать им своего другаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Железнодорожном районе Бурятии задержана банда из нескольких парней в возрасте от 22 до 24 лет, которые подозреваются в похищении местного жителя.

Началась эта история с того, что к подозреваемым обратилась их знакомая и попросила помочь найти парня, который украл у нее телевизор. Узнав, где живет знакомый похитителя, они ворвались к нему домой, избили и потребовали сказать, где прячется его друг. Однако тот выдавать приятеля не стал. Тогда нападавшие, угрожая ножом, вывели его на улицу и закрыв в багажнике своего автомобиля, отвезли в безлюдное место на окраине города.

Там злоумышленники еще раз избили парня и достав канистру с бензином, стали угрожать ему сжечь его заживо. Но и после этого, тот не рассказал, где находится его товарищ. Вновь погрузив, бедолагу в багажник, они повезли его обратно в город, но по дороге увидели полицейских и испугавшись, отпустили заложника. Тот сообщил в полицию и вскоре похитителей задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас собираются все доказательства вины подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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