2019-02-24T15:34:58+03:00
Спорт

Взяли Казань: «Байкал-Энергия» обыграла «Динамо» в столице Татарстана

Иркутянам удалось добиться минимальной победы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Взяли Казань: «Байкал-Энергия» обыграла «Динамо» в столице Татарстана. Фото: Татьяна ГЛЮК.Взяли Казань: «Байкал-Энергия» обыграла «Динамо» в столице Татарстана. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Очередные три очка в копилке иркутской «Байкал-Энергии». В очередном матче Суперлиги бело-синие обыграли в гостях казанское «Динамо» со счетом 3:2.

Серьезную заявку на победу наши парни сделали уже на первых минутах встречи, отправив в ворота команды из Татарстана два мяча. Отличились лучший бомбардир команды Евгений Волгужев и форвард Тимофей Безносов. Но еще до перерыва хозяева сумели размочить счет, благодаря точному удару Алексея Веселова.

Второй тайм получился менее результативным. Следующего гола зрителям пришлось ждать до 75-й минуты, когда мяч в ворота казанцев забил один из лидеров полузащиты Руслан Тремаскин. Вскоре динамовцы вновь сократили отставание, забив второй мяч, но на большее их не хватило. Есть еще одна победа иркутской дружины!

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 27 феврале в Мурманске с местным «Мурманом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 25 февраля днем в городе +2, по области – слабые метели
Угрожали сжечь заживо: группа парней похитила жителя Бурятии за то, что он не хотел выдавать им своего друга
Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино
Замахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительнице
ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста
В Иркутской области осудили руководителя организации за контрабанду леса на 22 миллиона
17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в Ангарске
ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1
Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками
Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3
Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза
Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд