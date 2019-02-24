Взяли Казань: «Байкал-Энергия» обыграла «Динамо» в столице Татарстана

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-24T15:34:58+03:00

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Очередные три очка в копилке иркутской «Байкал-Энергии». В очередном матче Суперлиги бело-синие обыграли в гостях казанское «Динамо» со счетом 3:2.

Серьезную заявку на победу наши парни сделали уже на первых минутах встречи, отправив в ворота команды из Татарстана два мяча. Отличились лучший бомбардир команды Евгений Волгужев и форвард Тимофей Безносов. Но еще до перерыва хозяева сумели размочить счет, благодаря точному удару Алексея Веселова.

Второй тайм получился менее результативным. Следующего гола зрителям пришлось ждать до 75-й минуты, когда мяч в ворота казанцев забил один из лидеров полузащиты Руслан Тремаскин. Вскоре динамовцы вновь сократили отставание, забив второй мяч, но на большее их не хватило. Есть еще одна победа иркутской дружины!

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 27 феврале в Мурманске с местным «Мурманом».

ИСТОЧНИК KP.RU