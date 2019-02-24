СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-24T17:01:11+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 25 февраля днем в городе +2, по области – слабые метели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В западных и северных районах Приангарья скорость ветра будет достигать 12-17 м/с

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В Иркутске 25 февраля - переменная облачность, снега не ожидается. Ветер в городе будет дуть юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -9,-11, днём столбики уличных термометров покажут +2, +4.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных, центральных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, днем местами в западных и северных районах порывы 12-17м/с, слабые метели.

Температура в Приангарье ночью -7,-12, при прояснении -17,-22, днём 25 февраля по прогнозам синоптиков 0, +5, местами -5,-10.

ИСТОЧНИК KP.RU