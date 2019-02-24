2019-02-24T17:01:11+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 25 февраля днем в городе +2, по области – слабые метели

В западных и северных районах Приангарья скорость ветра будет достигать 12-17 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 25 февраля днем в городе +2, по области – слабые метелиПрогноз погоды в Иркутске: 25 февраля днем в городе +2, по области – слабые метелиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 25 февраля - переменная облачность, снега не ожидается. Ветер в городе будет дуть юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -9,-11, днём столбики уличных термометров покажут +2, +4.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных, центральных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, днем местами в западных и северных районах порывы 12-17м/с, слабые метели.

Температура в Приангарье ночью -7,-12, при прояснении -17,-22, днём 25 февраля по прогнозам синоптиков 0, +5, местами -5,-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяли Казань: «Байкал-Энергия» обыграла «Динамо» в столице Татарстана
Угрожали сжечь заживо: группа парней похитила жителя Бурятии за то, что он не хотел выдавать им своего друга
Цвет настроения: Филипп Киркоров перед концертом в Иркутске сходил в кино
Замахивался ножницами во время ссор: иркутянин отправился за решетку за угрозы убийством своей сожительнице
ДТП в Тайшете: грузовик с гравием упал с моста
В Иркутской области осудили руководителя организации за контрабанду леса на 22 миллиона
17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в Ангарске
ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1
Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками
Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3
Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза
Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд