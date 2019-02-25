Три книжных выставки откроются в Иркутске 1 марта

СЕГОДНЯ 03:31 2019-02-25T03:39:18+03:00

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Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского 1 марта откроет сразу три новых книжных экспозиции. Первая посвящена иностранной литературе на языке оригинала «Кто боится Вирджинии Вульф?». Здесь вы найдете произведения, которые нашли отклик у режиссеров театров и кино. В основном, это пьесы. Выставка будет работать на 4-ом этаже южной башни в отделе литературы на иностранных языках.

Вторая - «Париж – не Франция, Франция – не Париж». Как сообщает пресс-служба библиотеки, пригодится она тем, кто планирует или мечтает побывать во Франции. В экспозиции - все необходимые для этого пособия — красочные путеводители и великолепные туристические маршруты по всей Франции собраны для идеального путешествия. Интересуетесь страной галлов, вас ждут на 5ом этаже западной башни.

Третья выставка найдет отклик у тех, кто хочет начать английскую литературу на языке оригинала. Здесь найдутся облегченные варианты произведений Стивена Кинга, Агаты Кристи, Чарльза Диккенса и других авторов. Подборка называется «Адаптировано, сокращено, облегчено». 4 этаж южной башни.

Посетить выставки можно будет с 1 по 31 марта с 11.00 до 20.00. Вход по читательскому билету.

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ИСТОЧНИК KP.RU