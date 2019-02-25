2019-02-25T04:21:20+03:00
Общество

Фильм «Великий северный путь» о маршруте первопроходца Семена Дежнева покажут в Иркутске

Посмотреть картину можно в Доме кино
Мария КНЯЗЕВА
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Фильм «Великий северный путь» о маршруте первопроходца Семена Дежнева покажут в ИркутскеФильм «Великий северный путь» о маршруте первопроходца Семена Дежнева покажут в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В четверг, 28 декабря, в иркутском Доме кино пройдет премьерный показ фильма «Великий северный путь».

- Картина рассказывает о двух маршрутах по пути первопроходцев: Семена Дежнева по российскому Северу и иркутских купцов, проложивших торговый путь от Байкала до Аляски, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Организаторы экспедиции расскажут, как проходили съемки, какие события случались во время путешествия.

А путешествие было не коротким: 4 года съемок, 10 000 км, 100 участников экспедиции. Какой только новый вид транспорта не пришлось освоить. Участников ждали переходы на оленях, катамаранах, лыжах, ездовых собаках. И, конечно, отдельного упоминания стоит красота. Красота природы, красота народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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