Фильм «Великий северный путь» о маршруте первопроходца Семена Дежнева покажут в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:21 2019-02-25T04:21:20+03:00

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В четверг, 28 декабря, в иркутском Доме кино пройдет премьерный показ фильма «Великий северный путь».

- Картина рассказывает о двух маршрутах по пути первопроходцев: Семена Дежнева по российскому Северу и иркутских купцов, проложивших торговый путь от Байкала до Аляски, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – Организаторы экспедиции расскажут, как проходили съемки, какие события случались во время путешествия.

А путешествие было не коротким: 4 года съемок, 10 000 км, 100 участников экспедиции. Какой только новый вид транспорта не пришлось освоить. Участников ждали переходы на оленях, катамаранах, лыжах, ездовых собаках. И, конечно, отдельного упоминания стоит красота. Красота природы, красота народов.

ИСТОЧНИК KP.RU