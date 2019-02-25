СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-25T08:19:38+03:00

Директора турфирмы, укравшую у клиентов 2 миллиона рублей, будут судить в Ангарске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жительница Ангарска 20 лет руководившая туристической фирмой обманула своих клиентов почти на 2 миллиона рублей. Вместо экзотических стран, люди увидели лишь закрытый офис на месте бывшей турфирмы. После чего, обманутые ангарчане обратились в полицию.

Несостоявшиеся туристы рассказали сыщикам, что планировали отдых в Средней Азии. Стоимость каждой путевки варьировалась от 80 до 170 тысяч рублей. Путешественники с удивлением узнали, что ни отели, ни билеты на самолет не забронированы. Деньги, которые они заплатили, исчезли вместе с директором турфирмы.

Подозреваемая в полном объеме возместила ущерб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всего было возвращено почти 2 миллиона рублей.

Расследование дела завершено. Дело ангарской мошенницы передано в городской суд, который и вынесет решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU