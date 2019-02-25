МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-25T12:06:57+03:00

МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли многочисленные нарушения. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По одной из версий, пожар начался из-за неисправной проводки [фото]

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Стали известны предварительные причины нашумевшего пожара в ледовом городке «Хрустальная сказка» в Иркутске. Эксперты МЧС, которые осмотрели сгоревший аттракцион, пришли к выводу, что одной из причин случившегося могла стать неисправная проводка.

- Собственник помещений грубо нарушал правила пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В комнате для персонала нашли кустарную печь, на самом объекте не была установлена пожарная сигнализация и система оповещения, на проводке были видимые нарушения изоляции.

К счастью, никто из посетителей «Хрустальной сказки» не пострадал.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Напомним, о крупном пожаре в парке развлечений стало известно вечером 24 февраля. Очевидцы рассказали, что горят деревянные постройки ледового городка в микрорайоне Солнечный. Огонь охватил здание кафе, тентовые стены которого мгновенно вспыхнули, и пламя уже угрожало соседним постройкам. К счастью, никто из посетителей аттракциона не пострадал, все они покинули «Хрустальную сказку» еще до приезда спасателей.

Эксперты, изучившие место происшествия обнаружили аварийную проводку в одном из сгоревших помещений. По одной из предварительных версий, именно это и стало причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU