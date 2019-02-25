2019-02-25T12:18:39+03:00
Происшествия

Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала

После этого он скрылся в неизвестном направлении
Олег ФЕДОРОВ
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Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала.Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Печально закончился отдых мужчины и его 10-летней дочери на льду Байкала в районе Листвянки. Вечером, 23 февраля на них наехал квадроцикл. Вместо того, чтобы помочь людям, водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшим вызвали скорую помощь, и они были немедленно доставлены в больницу.

Свидетели случившегося описали полицейским приметы лихача на квадроцикле. Мужчина был задержан, что называется, по горячим следам. Нарушителем оказался 38-летний местный житель. После задержания он показал оперативникам место, где оставил квадроцикл. Прав на управление им у него не было.

- Суд выписал задержанному административный штраф,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Если врачи установят степень состояния пострадавших, на мужчину может быть заведено уголовное дело.

Полиция продолжает проверку, всех очевидцев деталей наезда на пешеходов просят обращаться в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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