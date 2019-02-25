СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-25T13:51:22+03:00

Шла в наушниках: 14-летняя девочка погибла, попав под поезд в Усолье-Сибирском. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Подросток переходила пути и не услышала сигналы машиниста из-за громкой музыки

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Трагедия произошла на железнодорожных путях возле 14-ой школы в Усолье-Сибирском. 14-летняя девочка шла в наушниках и слушала музыку. Из-за них она не услышала ни шум приближающегося поезда, ни сигналы машиниста, который пытался предупредить школьницу об опасности. Это произошло днем 22 февраля.

- Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - От удара девочка погибла на месте.

По предварительным данным, подросток переходила пути в неположенном месте. Сыщики выясняют все детали случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU