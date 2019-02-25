2019-02-25T15:24:17+03:00
Общество

Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол и депутаты посетили проблемную площадку «Усольехимпрома»

Только в феврале здесь произошло пять пожаров
Яна ЛИСИНА
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Промплощадка «Усольехимпрома» остается проблемной. Здесь побывали председатель областного парламента Сергей Сокол и депутаты ЗС и провели выездное заседание комитетов с участием представителей правительства Иркутской области, прокуратуры, ОНФ, научного сообщества, правоохранительных органов. Спикер отметил, что необходимо выработать понятную и открытую для всех жителей Усолья-Сибирского схему ликвидации накопленных токсичных отходов.

По словам мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина, сегодня предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены более чем в 100 раз. Еще одна из проблем – пожары. С мая прошлого года зафиксировано 13 случаев возгорания и отключения электроэнергии, более 20 случаев проникновения посторонних на опасную территорию.

- Нельзя допустить того, чтобы решение проблемы дальше затягивалось. Уверен, что ситуацию, которая не решалась долгие годы, можно сдвинуть с мертвой точки, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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