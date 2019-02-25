Прогноз погоды в Иркутске: 26 февраля днем будет -3

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-25T17:52:07+03:00

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В Иркутске 26 февраля - переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11,-13, днём столбики уличных термометров покажут -1,-3 градуса.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует северо-западный с переходом на западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, ночью в северных районах могут быть порывы до 16 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -11,-16, при прояснении -21,-26, в северных районах Иркутской области при облачной погоде до -7. Днём по прогнозам синоптиков +2,-3, местами -6,-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU