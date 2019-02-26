Полсотни крупномасштабных картин Москвитина отобраны для выставки в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:35 2019-02-26T03:35:36+03:00

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Персональная выставка Александра Москвитина откроется в Иркутске. Экспозиция получили название «Дорога за горизонт». В ней - около 50 крупноформатных работ художника. Необычную подборку можно будет увидеть с 1 по 31 марта в Галерее Сибирского искусства.

Экспозиция на самом деле поражает своими масштабами: большие полотна заняли два этажа галереи. На картинах – сибирская природа, жизнь и быт коренных народов.

- Открытие 1 марта, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. – Начало в 16.00. Вход на открытие свободный.

Как отмечают в музее, на выставке можно будет увидеть метафорические полотна, а также серию портретов, запечатлевших образы близких художнику людей. Москвитин много путешествует, что не могло не отразиться в его творчестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU