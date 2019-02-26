Чемпионат мира по ледовой скульптуре в Аляске: у иркутянина – второе место
Мастера-скульпторы из Иркутска, работающие со льдом, уже на раз заявляли о себе на международном уровне. И вот новая победа! Иркутянин Евгений Горбунов совместно с Виталием Ледневым из Ижевска стали серебряными призерами чемпионата по ледовой скульптуре в Аляске.
- Второе место получили Виталий Леднев и Евгений Горбунов, - сообщает официальный сайт чемпионата. - Вместе они вырезали рыбку.
Скульпторы получили по медали и денежное вознаграждение за свои труды.
Фото: официальный сайт чемпионата
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