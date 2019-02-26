2019-02-26T04:30:01+03:00
Общество

Помогите найти! 27-летний мужчина пропал в Иркутске

Последний раз его видели 19 февраля
Мария КНЯЗЕВА
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Владислав Мазилин. Фото: МВД РФ по Иркутской областиВладислав Мазилин. Фото: МВД РФ по Иркутской области
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Полицейские Иркутска ищут 27-летнего Мазилина Владислава Андреевича. На прошлой неделе, 19 февраля, мужчина вышел из дома в микрорайоне Березовый пос. Маркова.

- До сих пор о его судьбе ничего не известно, - сообщают в пресс-службе МВД РФ по Иркутской области.

Вот приметы Владислава: на вид 25 лет, рост 180 сантиметров, европейский тип лица, глаза карие, нос прямой, волосы русые, короткие, худощавого телосложения. Одет был в черный пуховик, черную шапку, спортивные трико. На спине – черный рюкзак. Среди особых примет Мазилина - на левой руке татуировка в виде головы волка.

Если вы видели молодого человека или знаете, где он может быть, позвоните в полицию: 20-93-52, 29-00-25 или 02 - с мобильного 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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