Помогите найти! 27-летний мужчина пропал в Иркутске
Полицейские Иркутска ищут 27-летнего Мазилина Владислава Андреевича. На прошлой неделе, 19 февраля, мужчина вышел из дома в микрорайоне Березовый пос. Маркова.
- До сих пор о его судьбе ничего не известно, - сообщают в пресс-службе МВД РФ по Иркутской области.
Вот приметы Владислава: на вид 25 лет, рост 180 сантиметров, европейский тип лица, глаза карие, нос прямой, волосы русые, короткие, худощавого телосложения. Одет был в черный пуховик, черную шапку, спортивные трико. На спине – черный рюкзак. Среди особых примет Мазилина - на левой руке татуировка в виде головы волка.
Если вы видели молодого человека или знаете, где он может быть, позвоните в полицию: 20-93-52, 29-00-25 или 02 - с мобильного 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU