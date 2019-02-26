Забеги русских троек на льду пройдут 3 марта в Иркутске
Возле ледокола «Ангара» в воскресенье, 3 марта, пройдут соревнования в забегах на русских тройках. Длина подготовленной трассы - 2800 метров.
- По итогам заездов в финал выйдут две упряжки, которые покажут лучшее время, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Начало забегов в 13.00.
Интересно будет не только соревнующимся, но и болельщикам. Для них подготовят развлекательную программу с конкурсами на площадке набережной, соорудят фотозону. Для тех, кто решит приехать на личном автомобиле, подготовят 300 парковочных мест возле ледокола «Ангара» и школы № 47.
О своем участии уже заявили семь упряжек из Иркутска, Иркутского, Усть-Удинского, Аларского районов и из города Улан-Удэ. Прием заявок еще идет.
ИСТОЧНИК KP.RU