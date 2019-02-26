СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-26T06:24:01+03:00

Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех. Фото: скриншот видео группы Инцидент Иркутск.

По предварительной информации, пострадавших нет [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы рассказали, что на улице Рабочего Штаба горит частный цех по сбору мебели. По тревоге подняли 19 спасателей и 5 автоцистерн. Это произошло 26 февраля около 11 часов утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/694028" frameborder="0"></iframe> Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех.Видео: Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

– По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В здании находился столярный цех.

Тушение продолжается, пожарные пытаются локализовать пламя и не дать ему перейти на соседние постройки. Борьбу с огнем осложняет то, что здание обшито профлистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности. По одной из версий, пожар начался из-за неисправной проводки. Подробнее.

Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек. Еще 50 жильцов покинули многоэтажку до приезда спасателей. Подробнее.

В Иркутске наградили троих полицейских, спасших на пожаре 7 детей. Инспекторы ГИБДД первыми пришли на помощь. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU