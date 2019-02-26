Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех
В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы рассказали, что на улице Рабочего Штаба горит частный цех по сбору мебели. По тревоге подняли 19 спасателей и 5 автоцистерн. Это произошло 26 февраля около 11 часов утра.
Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех.Видео: Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"
– По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В здании находился столярный цех.
Тушение продолжается, пожарные пытаются локализовать пламя и не дать ему перейти на соседние постройки. Борьбу с огнем осложняет то, что здание обшито профлистом.
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ИСТОЧНИК KP.RU