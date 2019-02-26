2019-02-26T08:14:44+03:00
Происшествия

Ангарчанин из-за ревности убил и расчленил своего приятеля

Заметая следы, он раскидал части тела по мусорным бакам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ангарчанин из-за ревности убил и расчленил своего приятеля.Ангарчанин из-за ревности убил и расчленил своего приятеля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жильцов одного из домов в 12-ом микрорайоне Ангарска, которые собирались буднично выбросить мусор, ожидала жуткая находка. Среди кучи пластиковых бутылок и мешков с отходами в контейнере лежали...окровавленные части человеческого тела. В соседних баках полицейские нашли и другие фрагменты. Кто-то явно пытался замести следы убийства и избавится от улик.

В тот же день сыщики смогли выяснить, кто же именно стал жертвой жестокого убийства. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Он освободился из колонии в конце 2017 года.

Через приятелей убитого ангарчанина удалось выйти на компанию, с которой он выпивал в день гибели. Среди них и то нашли убийцу.

- Ночью 25 февраля у них было застолье, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Во время, которого между двумя мужчинами начался конфликт.

Поводом для раздора стала женщина. Хозяину квартиры не понравился интерес гостя к его подруге. Перепалка переросла в потасовку. В ярости мужчина схватил нож и ударил им своего соперника. Раны были смертельными. Испугавшись наказания, убийца расчленил тело погибшего и разбросал по мусорным контейнерам.

Сыщики продолжают выяснять подробности случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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