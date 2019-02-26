2019-02-26T09:40:01+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура признала законной скульптуру Даши Намдакова на Ольхоне

Подарок Даши Намдакова останется на острове
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Природоохранная прокуратура признала законной скульптуру на Ольхоне. Фото: пресс-служба Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.Природоохранная прокуратура признала законной скульптуру на Ольхоне. Фото: пресс-служба Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
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Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура признала, что скульптура известного бурятского художника Даши Намдакова установлена законно. Напомним, она появилась на острове в местности Узуры недалеко от мыса Хобой в декабре 2018 года. Этот район входит в «Прибайкальский национальный парк». Скульптура «Хранитель Байкала» высотой 7,5 метров, была отлита из бронзы в Улан-Удэ и доставлена на остров по частям. Сразу после установки местные жители начали выражать свое негодование арт-объектом в виде ветвистого древнего дерева. Из-за многочисленных жалоб от населения прокуратура три месяца проводила археологические и биологические экспертизы на месте ее установки.

- Скульптура не относится к объектам капитального строительства, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. – Она не вкопана в землю и ее можно при необходимости разобрать.

Скульптуру признали некапитальным объектом, поэтому государственная экологическая экспертиза не требуется. Кроме того, специалисты не нашли в районе краснокнижных животных и растений, так что угрозы для экологии острова тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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