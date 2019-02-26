2019-02-26T09:31:21+03:00
Общество

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко отмечает свой юбилей

"Комсомольская правда" присоединяется к поздравлениям
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Виктор Васильевич Игнатенко - на студии радио "Комсомольская правда" в Иркутске.Виктор Васильевич Игнатенко - на студии радио "Комсомольская правда" в Иркутске.
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О Викторе Васильевиче Игнатенко говорят с уважением: "Человек, репутация которого безупречна" В Иркутской области он - фигура знаковая. Многие годы в региональной политике: был председателем Иркутского областного совета народных депутатов, возглавлял комитет в ЗС, был главой областного избиркома, заместителем и первым заместителем губернатора Иркутской области. Сейчас известный в городе юрист, преподаватель, сейчас он занимает ответственнейшую должность - Уполномоченный по правам человека. Разбирается в самых сложных случаях, помогает решить проблемы, которые и самому обратившемуся к нему кажутся неразрешимыми.

А сегодня доктор юридических наук, профессор Виктор Васильевич Игнатенко отмечает 60-летний юбилей. Поздравляем Виктора Васильевича с этой датой. Желаем новых свершений и побед на профессиональном пути, желаем и большого человеческого счастья.

СПРАВКА КП

ИГНАТЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 26 февраля 1959 года в пос. Архара Амурской области.

Образование – высшее юридическое, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Специалист в области конституционного и административного права.

После окончания с отличием в 1981 году юридического факультета Иркутского государственного университета работал преподавателем. В 1990 году был избран депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов, А с 1991 по 1994 годы возглавлял его. В разные годы был заместителем и первым заместителем губернатора Иркутской области.

Четырнадцать лет, с 1997 по 2008 и с 2010 по 2013 годы работал председателем Избирательной комиссии Иркутской области. 20 декабря 2017 года постановлением Законодательного Собрания Иркутской области назначен Уполномоченным по правам человека в Иркутской области.

Награжден Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «200 лет Министерства обороны», знаком «За заслуги перед Иркутской областью», другими государственными и ведомственными наградами. ,

ИСТОЧНИК KP.RU

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