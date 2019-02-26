2019-02-26T11:34:57+03:00
Происшествия

Двое подростков угрожая ножом, ограбили студентов в Иркутске

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двое подростков угрожая ножом, ограбили студентов в Иркутске.Двое подростков угрожая ножом, ограбили студентов в Иркутске.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Двое неизвестных совершили дерзкое нападение в центре Иркутска. На улице Декабрьских событий налетчики подошли к компании студентов и, угрожая ножом, отобрали деньги и дорогой сотовый. Это произошло вечером 25 февраля около 19.30.

- Прибывшие патрульные нашли нападавших по описанию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их задержали и доставили в отдел полиции.

Вооруженными грабителями оказались двое…подростков! Молодые люди 15 и 16-ти лет нигде не учатся и состоят на учете по делам несовершеннолетних. Сыщики выясняют все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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