Двое подростков угрожая ножом, ограбили студентов в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-26T11:34:57+03:00

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Двое неизвестных совершили дерзкое нападение в центре Иркутска. На улице Декабрьских событий налетчики подошли к компании студентов и, угрожая ножом, отобрали деньги и дорогой сотовый. Это произошло вечером 25 февраля около 19.30.

- Прибывшие патрульные нашли нападавших по описанию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их задержали и доставили в отдел полиции.

Вооруженными грабителями оказались двое…подростков! Молодые люди 15 и 16-ти лет нигде не учатся и состоят на учете по делам несовершеннолетних. Сыщики выясняют все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU