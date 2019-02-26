Сергей Сокол о «Усольехимпроме»: Люди не должны думать, что они живут на пороховой бочке

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-26T11:51:24+03:00

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Выездное заседание прошло под руководством спикера областного парламента Сергея Сокола в Усолье-Сибирском. Депутаты ЗакСобрания побывали на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский Силикон».

- На совещание мы приехали с промплощадки, - отметил Сергей Сокол. - Прошли по территории, своими глазами увидели масштаб. Очевидно одно – решение проблемы, существующей десятилетиями, больше не может откладываться. Люди не должны думать, что они живут на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент. Со своей стороны мы, депутаты Законодательного Собрания, готовы оказать любое содействие и держать ситуацию на контроле.

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин напомнил, что режим чрезвычайной ситуации был введен в ноябре прошлого года. Администрация города была вынуждена выделить средства из резервного фонда местного бюджета на охрану объекта, чтобы остановить разорение промплощадки и вывоз химически опасных элементов. За последние шесть лет отсюда вывезли весь металл, находящийся в свободном доступе. Кроме того, здесь находятся несколько десятков цистерн с ядохимикатами и около тысячи заводских баллонов с остатками ртути.

С 3 марта объект будут охранять за счет средств областного бюджета. А ранее разработанный в 2014 году проект утилизации отходов не получил положительного заключения госэкспертизы и его отравили на доработку. Сегодня рассматривается возможность вывоза химических отходов для утилизации на полигонах в Томске, Красноярске и Новосибирске, однако сложно найти подрядчика, который бы смог профессионально осуществить их перекачку и транспортировку. Вместе с тем речь идет об утилизации только малой части отходов – наиболее опасных, тогда как размер этой экологически опасной промплощадки, расположенной в непосредственной близости от реки Ангары, составляет 24 кв км.

Сергей Сокол подчеркнул, что вопрос останется на контроле, а также тема будет вынесена на сессию областного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU