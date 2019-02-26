2019-02-26T12:24:47+03:00
Происшествия

Семейную пару интернет-мошенников задержали в Братске

22-летняя девушка и ее супруг обворовывали людей, представляясь работниками банка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Семейную пару интернет-мошенников задержали в БратскеСемейную пару интернет-мошенников задержали в БратскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Своих жертв они находили в соцсетях, заманивая выгодными кредитными предложениями.

Молодая братчанка представлялась работником банка, предлагала оформить заявку на получение займа. Под предлогом оплаты страховок и других сборов, мошенница начинала вымогать деньги.

- Тех, кто отказывался платить, запугивал муж аферистки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина угрожал расправой, если жертва не выплатит долг, якобы возникший из-за неоплаты взносов.

Во время обыска квартиры супругов-мошенников, полицейские нашли сим-карты, банковские карточки и телефоны. Возбуждены несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». География обманутых людей от Братска до Черемхово. Сыщики считают, что возможных жертв аферистов может быть гораздо больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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