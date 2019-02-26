СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-26T15:32:28+03:00

СК расследует отключение электричество в двух селах Тайшетского района. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В селах Полинчет и Кондратьево без света остались 400 человек

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Трехдневное отключение электричества в двух селах Тайшетского стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Около 400 человек остались без света в 35-градусные морозы.

- С 4 по 7 февраля прекратилась подача электричества в села Полинчет и Кондратьево, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Материалы проверки направлены в Следственный комитет.

Сыщики возбудившие уголовное дело, полагают, что чиновники администрации Полинчетского поселения и Тайшетского района не приняли все возможное, чтобы не допустить инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU