СК расследует отключение электричество в двух селах Тайшетского района
Трехдневное отключение электричества в двух селах Тайшетского стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Около 400 человек остались без света в 35-градусные морозы.
- С 4 по 7 февраля прекратилась подача электричества в села Полинчет и Кондратьево, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Материалы проверки направлены в Следственный комитет.
Сыщики возбудившие уголовное дело, полагают, что чиновники администрации Полинчетского поселения и Тайшетского района не приняли все возможное, чтобы не допустить инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности. По одной из версий, пожар начался из-за неисправной проводки. Подробнее.
Из-за пожара на Иркутской станции переливания крови эвакуировали 200 человек. Пострадавших нет. Подробнее.
Ночью 21 февраля горело здание на территории «Усольехимпрома» в Иркутской области. На территории действует режим ЧС. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU