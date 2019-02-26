Прогноз погоды в Иркутске: 27 февраля днем +3

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-26T16:46:11+03:00

По области – порывы ветра до 13 м/с

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В Иркутске 27 февраля – переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью будет западный 2-7 м/с, днём сменится на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -12,-14, днём по прогнозу синоптиков +1, +3.

- По области - переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днём местами небольшой и умеренный снег, ¬- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью ожидается западный, юго-западный 4-9 м/с, днём юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы в западных, северных районах местами до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -12,-17, при прояснении -20,-25. Днём 27 февраля +3,-2, местами -6,-11. В западных районах Иркутской области, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +6.

ИСТОЧНИК KP.RU