Baikal Race 2019: гонки на собачьих упряжках стартуют 2 марта в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:32 2019-02-27T03:32:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 2 марта, возле ледокола «Ангара» в Иркутске начнутся гонки на собачьих упряжках Baikal Race 2019. Старт участников намечен на 17.00. Заявки на участие в соревновании подали каюры из Иркутска, Братска, Шелехова, Красноярска, Хабаровска и Барнаула. В турнире две трассы на выбор – 100 и 155 км. И две дисциплины - «нарты» и «лыжи».

- Победители и призеры гонки будут награждены медалями, дипломами и ценными призами, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Кроме того, участникам соревнований в зависимости от показанных результатов будут присвоены спортивные разряды по ездовому спорту.

Финиш гонки - 4 марта. Трассы покорятся только опытным каюрам, ведь они представляют собой извилистый и сложный маршрут с таежными перевалами, довольно крутыми спусками, ночными переходами. Хотя, возможно, повезет и новичкам.

Читайте также:

Масленица 2019 в Иркутске: где повеселиться и поесть блинов

Афиша иркутской филармонии на март 2019: французский хор, музыканты из Германии, США, Израиля, интересные концерты и литературные вечера

ИСТОЧНИК KP.RU