2019-02-27T04:12:23+03:00
Общество

Сто лиц Восточной Сибири: 27 февраля встречу посвятят жизни ученого-революционера Дмитрия Клеменца в Иркутске

Начало в 17.30
Мария КНЯЗЕВА
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Сто лиц Восточной Сибири: 27 февраля встречу посвятят жизни ученого-революционера Дмитрия Клеменца в ИркутскеСто лиц Восточной Сибири: 27 февраля встречу посвятят жизни ученого-революционера Дмитрия Клеменца в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 27 февраля, в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея пройдет очередная встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». На этот раз ее посвятят жизни в Иркутске ученого-революционера Дмитрия Клеменца.

- Хотя большая часть жизни Дмитрия Клеменца прошла вдали от Иркутска, именно этот город окончательно перековал его из народника в народоведа, - отмечают в музее. - Он проработал три года правителем дел Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества, тесно сотрудничал с такими государственными деятелями, как Владимир Сукачев и Александр Горемыкин, бывший революционер уехал в Петербург создавать этнографическое отделение музея Александра III, ныне Российский этнографический музей.

Гости встречи увидят редкие материалы из книжного фонда краеведческого музея. Начало в 17.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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