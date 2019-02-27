СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-27T11:37:32+03:00

Ангарчанина, который из-за ревности убил и расчленил своего приятеля, поместили под стражу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его отправили в следственный изолятор до 25 апреля

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Ангарский городской суд выбрал меру пресечения местному жителю, которого подозревают в убийстве. Мужчина убил своего собутыльника,которого приревновал к своей подруге. Пытаясь избавиться от тела, он попытался разделать труп погибшего и раскидал останки по мусорным бакам.

– Его поместили под стражу до 25 апреля, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Ранее он уже был трижды судим.

Напомним, что об убийстве 42-летнего ангарчанина стало известно днем 25 февраля. Жильцы одного из домов в 12-ом микрорайоне Ангарска ужаснулись, когда выбрасывая мусор, увидели среди кучи пакетов и бутылок…части человеческого тела.

По версии следствия, мужчина выпивал со своими приятелями. Во время застолья произошел конфликт. Хозяин квартиры приревновал свою подругу. В ярости он схватил нож и ударил 42-летнего ангарчанина. Испугавшись наказания, убийца попытался расчленить тело погибшего и выбросил части тела на мусорку.

ИСТОЧНИК KP.RU