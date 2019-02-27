Закрытие сезона: хоккеисты ангарского «Ермака» проведут матч против своих болельщиков

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-27T12:35:53+03:00

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Руководство ангарского «Ермака», который уже закончил выступление в сезоне Высшей хоккейной лиги, решило порадовать своих болельщиков и провести для фанатов дружеский матч против команды мастеров. Он состоится 1 марта на льду большой спортивной арены в 19.00. А теперь о формате этой товарищеской встречи.

- Первыми на лед выйдут маленькие любители хоккея, с которыми игроки проведут импровизированный блиц-период, - рассказывают в пресс-службе «Ермака». - Затем в таком же формате сыграют подростки, самые продвинутые любители. И на сладкое матч с фанатами, которые верят, что они знают хоккей на все 100%! Ну а после матча, уже по-традиции все болельщики смогут получить автографы и фото с любимыми хоккеистами. Ждем всех на трибунах, давайте вместе завершим сезон на позитивной ноте!

Что касается нынешнего сезона ВХЛ, то он выдался для «Ермака» крайне неудачным. «Оранжевые» впервые за несколько лет не смогли пробиться в серию плей-офф, заняв предпоследнее 28-е место в турнирной таблице. В 56 матчах регулярки ангарская дружина набрала всего 33 очка. Напомним, в прошлом году «Ермак» сумел добраться до четвертьфинала плей-офф Кубка Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU