СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-27T13:20:14+03:00

110 лет на всех: девятерых членов банды наркоторговцев осудили в Братске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наркосбытчики получили от 4 до 18 лет лишения свободы

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В Братске перекрыли крупный канал сбыта запрещенных веществ. Девятерых членов банды торговавших смертельным зельем суммарно осудили на 110 лет.

- Девять жителей Братска продавали наркотики в Нижнеудинском, Чунском и Тулунском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Во время обыска в их тайниках нашли 300 грамм наркотических веществ.

Собранных сыщиками улик хватило для вынесения обвинительного приговора. Члены банды наркоторговцев получили от 4 до 18 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU