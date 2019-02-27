СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-27T13:43:12+03:00

Детский сад и 10 жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске произошла коммунальная авария. На улице Колхозная перемерз колодец. Без холодной воды остались жильцы 10 домов и один детский сад. Первоначально восстановить подачу воды планировалось к 17:00, но не получилось.

- Для жителей пострадавших домов подвозят воду, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Устранить аварию предполагается к 20.00.

Восстановительные работы продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU