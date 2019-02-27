Зарезал прохожего: жителя Бодайбо задержали за убийство 13-летней давности

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-27T14:08:44+03:00

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В Бодайбо задержали мужчину, который 13 лет назад убил человека. Им оказался 32-местный житель.

В ноябре 2005 года, тогда еще 19-летний парень повздорил со случайным прохожим, которого встретил в гаражном кооперативе по улице Карла Либкнехта. Слово за слово, и вот уже словесная перепалка обернулась потасовкой. Молодой человек выхватил нож и несколько раз ударил им незнакомца. 34-летний мужчина погиб на месте. Спустя 13 лет поисков, убийцу задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Назначены судебные экспертизы.

Сыщики выясняют подробности тех давних событий и восстанавливают картину той ночи 13-летней давности. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU