Прогноз погоды в Иркутске: 28 февраля днем +5

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-27T15:46:53+03:00

По области будет от -7 до +6

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В Иркутске 28 февраля - переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью около -11, днём воздух прогреется до +3,+5 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, ¬- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер подует юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -11,-16, при прояснении -19,-24, в западных и северо-западных районах Иркутской области при увеличении облачности будет -3,-8. Днём 28 февраля ожидается +1, +6, в пониженных формах рельефа до -4, в северных районах +2,-3, местами до -7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU