«Научные weekend-ы»: иркутянам 2 марта расскажут об изменении климата

СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-28T03:30:13+03:00

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Третий сезон «Научных weekend-ов» стартовал в Иркутске. Очередная встреча состоится 2 марта в 14.00. Место встречи изменить нельзя – это, по-прежнему, Научная библиотека им. В.Г.Распутина. Напомним, что лекторы проекта рассказывают о научных проблемах простым, понятным языком. И не просто вещают с трибуны, но рассуждают вместе со слушателями.

- В ближайшую субботу тема встречи - «Изменения климата: все “за” и “против”», - сообщает пресс-служба ИГУ.

Стоит отметить, что пройдет лекция в необычном для уикендов формате - это будет дискуссия между тремя исследователями. Вот их имена: кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы ИГУ Елена Кочугова, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор географического факультета ИГУ Павел Ковадло, доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU