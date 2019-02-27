2019-02-27T16:23:29+03:00
Спорт

Russian Open Junior Cup: иркутяне завоевали две медали на международном турнире по киокусинкай

Соревнования проходили в Москве
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутские спортсмены вернулись с международного турнира «Russian Open Junior Cup» по киокусинкай с двумя медалями: золотой и бронзовой. Взойти на пьедестал было нелегко. На соревнования приехали более 940 спортсменов.

- Золото завоевал Семен Аксаментов из Иркутска, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Он выступал среди юношей 12-13 лет в весовой категории 60 кг. Золото в этом весе у спортсмена из Санкт-Петербурга Дмитрия Иванова. Бронзовыми призерами стали Александр Ульман из Республики Беларусь и Никита Безбородов из Кемеровской области.

Бронзовую медаль в копилку Приангарья принес Никита Иванов. Он выступал в той же возрастной категории, но в весе свыше 60 кг. Победа здесь досталась москвичу Клименту Ткачу, серебро у Егора Черных из Санкт-Петербурга, еще одну бронзу судьи решили дать Артему Бакулину из Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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