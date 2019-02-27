Волевая победа: «Байкал-Энергия» обыграла в гостях «Мурман»

СЕГОДНЯ 20:29 2019-02-27T20:32:00+03:00

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В предпоследнем матче регулярного чемпионата Суперлиги хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» обыграли в гостях мурманский «Мурман» со счетом 5:2.

При этом начало матча полностью осталось за хозяевами льда. Уже к 15-й минуте «Мурман» повел в счете 2:0 благодаря голам Николая Гаврилова и Эдуарда Кондратьева. Размочить счет бело-синим удалось лишь в середине первого тайма, когда после передачи с углового, мяч забил Петр Захаров. На перерыв в роли лидера все же ушла команда из Мурманска - 2:1.

Едва начался второй отрезок, как иркутяне сравнивают счет, благодаря точному удару лучшего бомбардиры команды Евгения Волгужева. На 70-й минуте впервые в матче вперед «Байкал-Энергию» выводит все тот же опытнейший Петр Захаров, который четко реализовал 12-метровый штрафной удар. А затем его поддержали наши молодые хоккеисты Александр Баздырев и Никита Белошицкий, которые забив еще дважды принесли команде волевую победу.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 2 марта, в Москве с местным «Динамо». Это будет заключительный матч в регулярном чемпионате. Затем наступят самые интересные игры сезона – серия плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU