8 марта в Иркутске: к женскому празднику откроется выставка цветов

СЕГОДНЯ 04:01 2019-02-28T04:01:44+03:00

Посмотреть на комнатные растения можно будет до 9 марта

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В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея во вторник, 5 марта, откроется выставка, приуроченная к Международному женскому дню.

- Это наша традиционная весенняя экспозиция, - рассказали в пресс-службе музея. – Называется она «Дарите женщинам цветы». Открытие в 13.00.

Коллекционеры из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского привезут свои лучшие комнатные цветы и новинки. Будет много пеларгоний, бегоний, экзотический хой, бугенвиллий, фиалок. Также посмотреть можно будет на ароидную группу растений и суккуленты.

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Афиша выставок в Иркутске на март 2019: образ женщины, иллюстрации, скульптуры, животные и их детеныши, и многое другое

ИСТОЧНИК KP.RU