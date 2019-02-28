2019-02-28T04:45:58+03:00
Общество

Навигация на реке Ангара в Иркутске откроется завтра, 1 марта

По Байкалу можно будет ходить с 15 мая
Мария КНЯЗЕВА
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Навигация на реке Ангара в Иркутске откроется завтра, 1 мартаНавигация на реке Ангара в Иркутске откроется завтра, 1 мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ангара – река, навигация маломерных судов на которой открывается раньше всех. На остальных реках Иркутской области она начнется только 1 мая. Позже всего выходить на воду можно будет на Байкале и водохранилищах – не раньше 15 мая.

Инспекторы ГИМС напоминают, прежде чем выйти на воду, обязательно нужно пройти техническую проверку судна.

- Сделать это можно на месте базирования плавательного средства или на пунктах технического осмотра Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – Делать это необходимо один раз в пять лет с момента регистрации судна, или с момента последнего технического освидетельствования.

Напоминают спасатели и о соблюдении техники безопасности, наличии удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета, документы, подтверждающие право владения плавсредством, спасательных жилетов. За выход на воду в алкогольном или наркотическом опьянении – штраф и лишение прав управления на срок до 2 лет.

И хотя официально навигация открывается 1 марта, владельцам маломерных судов разрешено выходить на воду не ранее окончания ледохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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