Экс-главу Катангского лесничества осудили за взятку на 8 лет колонии

СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-28T07:19:01+03:00

Ему также назначили штраф в 600 тысяч рублей

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В Катангском районе осудили бывшего начальника местного лесничества. Экс-руководитель Катанского отдела лесного хозяйства Иркутской области получил две взятки на общую сумму 400 тысяч рублей.

Местный бизнесмен через двоих посредников передал инспектору 100 и 300 тысяч рублей за подписание фиктивных актов приема-передачи лесного участка.

- Мужчины, через которых договаривались предприниматель и лесничий, от имени чиновника требовали большие суммы, чем просил инспектор за свои услуги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Они потребовали у коммерсанта 2 и 3 миллиона рублей.

Суд приговорил коррупционера к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Кроме того за решетку отправили и посредников взятки, которые присвоили себе деньги. Одного из них приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей. Второй соучастник получил 4 года и 6 месяцев условно. Он признал свою вину и активно помогал сыщикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU