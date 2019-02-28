Банду черных лесорубов задержали в Заларинском районе

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-28T09:39:06+03:00

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Троих нелегальных лесорубов поймали в Заларинском районе Иркутской области. Возле деревни Романов они срубили…более ста 6-ти метровых сосен! По самым скромным подсчетам, Тыретскому лесничеству причинен ущерб на 1 700 000 рублей.

- 24-летнего тракториста и двух вальщиков, братьев 23 и 20-лет задержали с поличным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На месте незаконной рубки изъяли трактор, бензопилу и заготовленные к отправке сосны.

Сыщики считают, что трое мужчин могут быть и причастны к другим аналогичным преступлениям в этом же районе. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконную рубку. Полицейские выясняют все детали случившегося, они разыскивают лидера банды, который и руководил нелегальным бизнесом. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU