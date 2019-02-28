2019-02-28T09:39:06+03:00
Происшествия

Банду черных лесорубов задержали в Заларинском районе

Предварительный ущерб природе почти 2 миллиона рублей [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Банду черных лесорубов задержали в Заларинском районе.Банду черных лесорубов задержали в Заларинском районе.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Троих нелегальных лесорубов поймали в Заларинском районе Иркутской области. Возле деревни Романов они срубили…более ста 6-ти метровых сосен! По самым скромным подсчетам, Тыретскому лесничеству причинен ущерб на 1 700 000 рублей.

- 24-летнего тракториста и двух вальщиков, братьев 23 и 20-лет задержали с поличным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На месте незаконной рубки изъяли трактор, бензопилу и заготовленные к отправке сосны.

Сыщики считают, что трое мужчин могут быть и причастны к другим аналогичным преступлениям в этом же районе. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконную рубку. Полицейские выясняют все детали случившегося, они разыскивают лидера банды, который и руководил нелегальным бизнесом. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замминистра лесного комплекса Иркутской области арестован решением суда. Бывшему чиновнику изменили меру пресечения с домашнего ареста на камеру СИЗО. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред главы государства провел встречу с председателем ЗакСобрания Иркутской области Сергеем Соколом
Ирина Синцова: Иркутская область является пионером по вопросам поддержки и развития спорта для инвалидов
Пропал без вести: в Иркутске ищут 38-летнего мужчину
Экс-главу Катангского лесничества осудили за взятку на 8 лет колонии
Навигация на реке Ангара в Иркутске откроется завтра, 1 марта
8 марта в Иркутске: к женскому празднику откроется выставка цветов
«Научные weekend-ы»: иркутянам 2 марта расскажут об изменении климата
Волевая победа: «Байкал-Энергия» обыграла в гостях «Мурман»
Russian Open Junior Cup: иркутяне завоевали две медали на международном турнире по киокусинкай
Прогноз погоды в Иркутске: 28 февраля днем +5
Зарезал прохожего: жителя Бодайбо задержали за убийство 13-летней давности
Детский сад и 10 жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Иркутске
110 лет на всех: девятерых членов банды наркоторговцев осудили в Братске
Новые кафе открывают двери для посетителей Центрального рынка в Иркутске
Сирены экстренного оповещения проверят 1 марта в Иркутске
Закрытие сезона: хоккеисты ангарского «Ермака» проведут матч против своих болельщиков
Сожгли 5 верблюдов: прокуратура Ангарска требует возбудить уголовное дело