2019-02-28T10:12:00+03:00
Общество

Полпред главы государства провел встречу с председателем ЗакСобрания Иркутской области Сергеем Соколом

Сергей Меняйло обсудил со спикером задачи, которые озвучил президент в Послании Федеральному Собранию РФ
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Встреча спикера ЗакСобрания Иркутской области Сергея Сокола и полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло прошла в Новосибирске. Обсуждались, в частности, дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми, а также помощь семьям в сложной жизненной ситуации.

- Президент России в своем ежегодном Послании назвал ключевым направлением поддержку семьи и укрепление семейных ценностей, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Сергей Сокол сообщил, что сегодня областной парламент рассматривает возможность оказания поддержки семьям, особенно с детьми-инвалидами, а также установки дополнительных налоговых вычетов. Кроме того, обсуждается вопрос введения бесплатного питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также спикер обозначил проблему нехватки фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшее время пройдут общественные слушания по поддержке сельской медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банду черных лесорубов задержали в Заларинском районе
Ирина Синцова: Иркутская область является пионером по вопросам поддержки и развития спорта для инвалидов
Пропал без вести: в Иркутске ищут 38-летнего мужчину
Экс-главу Катангского лесничества осудили за взятку на 8 лет колонии
Навигация на реке Ангара в Иркутске откроется завтра, 1 марта
8 марта в Иркутске: к женскому празднику откроется выставка цветов
«Научные weekend-ы»: иркутянам 2 марта расскажут об изменении климата
Волевая победа: «Байкал-Энергия» обыграла в гостях «Мурман»
Russian Open Junior Cup: иркутяне завоевали две медали на международном турнире по киокусинкай
Прогноз погоды в Иркутске: 28 февраля днем +5
Зарезал прохожего: жителя Бодайбо задержали за убийство 13-летней давности
Детский сад и 10 жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Иркутске
110 лет на всех: девятерых членов банды наркоторговцев осудили в Братске
Новые кафе открывают двери для посетителей Центрального рынка в Иркутске
Сирены экстренного оповещения проверят 1 марта в Иркутске
Закрытие сезона: хоккеисты ангарского «Ермака» проведут матч против своих болельщиков
Сожгли 5 верблюдов: прокуратура Ангарска требует возбудить уголовное дело