Полпред главы государства провел встречу с председателем ЗакСобрания Иркутской области Сергеем Соколом

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-28T10:12:00+03:00

Сергей Меняйло обсудил со спикером задачи, которые озвучил президент в Послании Федеральному Собранию РФ

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Встреча спикера ЗакСобрания Иркутской области Сергея Сокола и полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло прошла в Новосибирске. Обсуждались, в частности, дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми, а также помощь семьям в сложной жизненной ситуации.

- Президент России в своем ежегодном Послании назвал ключевым направлением поддержку семьи и укрепление семейных ценностей, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Сергей Сокол сообщил, что сегодня областной парламент рассматривает возможность оказания поддержки семьям, особенно с детьми-инвалидами, а также установки дополнительных налоговых вычетов. Кроме того, обсуждается вопрос введения бесплатного питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также спикер обозначил проблему нехватки фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшее время пройдут общественные слушания по поддержке сельской медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU