2019-02-28T11:17:40+03:00
Общество

Новым заместителем губернатора Иркутской области назначен Сергей Качушкин

Он станет четвертым вице-губернатором
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Новым заместителем губернатора Иркутской области назначен Сергей Качушкин. Фото: пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.Новым заместителем губернатора Иркутской области назначен Сергей Качушкин. Фото: пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сергей Качушкин назначен новым заместителем губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти. Качушкинстал таким образом четвертым заместителем главы региона. До этого с 2013 по 2016 годы он был заместителем губернатора в Ненецком автономном округе.

- Приказ о назначении Сергея Качушкина на должность подписан 27 февраля,- сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

На протяжении 9 лет служил в органах государственной безопасности России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Женат, имеет четверых детей.

Родился в Кировограде в 1970 году, имеет три высших образования, получил степень кандидата экономических и доктора юридических наук.Также занимал пост вице-премьера правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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