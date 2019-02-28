Новым заместителем губернатора Иркутской области назначен Сергей Качушкин

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-28T11:17:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Качушкин назначен новым заместителем губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти. Качушкинстал таким образом четвертым заместителем главы региона. До этого с 2013 по 2016 годы он был заместителем губернатора в Ненецком автономном округе.

- Приказ о назначении Сергея Качушкина на должность подписан 27 февраля,- сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

На протяжении 9 лет служил в органах государственной безопасности России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Женат, имеет четверых детей.

Родился в Кировограде в 1970 году, имеет три высших образования, получил степень кандидата экономических и доктора юридических наук.Также занимал пост вице-премьера правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU