28 февраля стартует регистрация избирателей на выборы в Молодежный парламент Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-28T11:25:56+03:00

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Всего в Молодежный парламент нового созыва претендуют на конкурсной основе 75 кандидатов. Прием заявок закончен, наблюдательный совет уже приступил к анализу конкурсных материалов. И с 28 февраля начнется регистрация избирателей на сайте Молодежного парламента, которая завершится 10 марта.

Для регистрации в качестве избирателя необходимо заполнить форму на сайте. С 12 по 13 марта здесь же пройдет голосование за кандидатов.

Уточним, на конкурсной основе в Молодежный парламента избирается 19 человек. Молодым людям нужно представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить свою активную общественную работу. Кроме того, они должны записать видеоролик для соцсетей с рассказом о том, с какой целью участвуют в выборах, а также подготовить творческое эссе. Еще 19 человек избирается из числа представителей муниципальных молодежных парламентов. Их отбор продлится до 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU