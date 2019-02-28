Более 3 тысяч человек подписались под обращением депутатов об увеличении учебных расходов в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-28T11:47:13+03:00

Средств, которые выделяются сейчас на эти нужды, не хватает

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Более 3 тысяч человек подписали обращение губернатору Иркутской области Сергею Левченко по вопросу увеличения нормативов учебных расходов для школ и детских садов. Обращение инициировало ЗакСобрание. Свои подписи под документом поставили и спикер Сергей Сокол, и 23 депутата областного парламента, а также депутаты дум 106 муниципальных образований первого уровня и 31 муниципалитета второго уровня, родители и представители профессионального сообщества, профсоюзных организаций.

- Мы не оставили это без внимания, – отметила Ирина Синцова. - «Стоимость» поправки депутатов с учетом уточненного количества детей составляет 131 млн рублей.

Напомним, на сессии ЗакСобрания в прошлом году не хватило всего двух голосов для принятия поправки депутатов, по которой предлагалось увеличить объем средств, направляемых на учебные расходы. Поправка бы позволила повысить норматив расходов на одного ученика школы до 2000 рублей и на одного воспитанника детсада – до 1000 рублей. Вместо этого была утверждена поправка губернатора, увеличивающая эти расходы только до 1700 (на 200 рублей) и до 750 (на 250) рублей соответственно.

Сегодня же в регионе есть школы, вообще не оборудованные компьютерами и не имеющие интернет-связи, в некоторых территориях большая часть учебных расходов направляется на оплату интернета. По оценке специалистов, расходы на одного школьника или воспитанника детского сада должны составлять в среднем около 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU