СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-28T12:22:05+03:00

Интернет-мошенник через соцсети похитил у иркутянина 8 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Он взломал страницу его родственника и попросил перевести деньги

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку в интернете попался 22-летний иркутянин.

Молодой человек рассказал полицейским, что через соцсети получил сообщение от мужа сестры. Свояк попросил одолжить ему 8 тысяч рублей. Аферист, выдававший себя за родственника, пообещал вернуть деньги в ближайшее время.

- После того, как парень перевел всю сумму, он позвонил сестре, которая и поведала ему, что страничку супруга взломали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сыщики выясняют личность жулика и изучают данные его реквизитов. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU