2019-02-28T13:11:25+03:00
Происшествия

Погуляли за счет пенсионерки: двое жителей Бурятии украли банковскую карточку у 79-летней женщины

За вечер они сняли с ее карты 25 тысяч рублей
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Погуляли за счет пенсионерки: двое жителей Бурятии украли банковскую карточку у 79-летней женщины.Погуляли за счет пенсионерки: двое жителей Бурятии украли банковскую карточку у 79-летней женщины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После шумного застолья 79-летняя жительница Северобайкальска обнаружила, что у нее из квартиры пропал мобильный телефон и банковская карта. С заявлением она обратилась в полицию. Выяснилось, что накануне пенсионерка принимала у себя гостей. Среди них был 29-летний сосед женщины. Оперативники выяснили, что когда гости уснули, мужчина украл телефон и банковскую карточку с бесконтактной системой оплаты пенсионерки и решил продолжить банкет. Он купил еще спиртного и отправился к своему 49-летнему знакомому. После этого друзья решили посетить несколько городских кафе, расплачиваясь деньгами с карточки. Однако теперь приятель грабителя решил сам поживиться за чужой счет.

- Когда один из приятелей напился и уснул, 49-летний местный житель взял у него карточку и отправился за покупками, - сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

Мужчина успел купить еще алкоголя, а также два сотовых телефона, одежду и обувь, пока карту не заблокировали. Вскоре грабителей задержали. Возбуждено уголовное дело по статье кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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