Бухгалтера, укравшую более 4 миллионов рублей, осудили в Братске

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-28T16:05:23+03:00

Ее приговорили к 6 годам лишения свободы, но в тюрьму она отправится только в 2031 году

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Более 4 миллионов рублей украла бухгалтер одной из местных фирм в Братске Благодаря доступу к финансовым документам женщина получала большую зарплату, чем ей полагалось. Используя свое положение, она три года выписывала фальшивые отчеты. Поэтому на бумаге все совпадало вплоть до копейки.

- Во время заседания были доказаны 14 эпизодов мошенничества, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Ее признали виновной и приговорили к 6 годам лишения свободы. Иск бывшего работодателя о компенсации ущерба удовлетворен.

За свои махинации братчанка отправится в тюрьму, но не раньше…. 27 марта 2031 года! Такое решение суд принял, потому что женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей. Из-за этого ей отложили наказание, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU